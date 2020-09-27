В интервью изданию Ford Authority главный инженер проекта Bronco Эрик Леффлер рассказал, что Ford Bronco c V6 не получит механическую коробку передач. «Если посмотреть на то, что происходит на рынке с аналогичными продуктами конкурентов, можно увидеть, что спрос на внедорожники с механической коробкой передач весьма невысок», — отметил он. Куда более логичным и перспективным Леффлер назвал решение предложить 7-ступенчатую «механику» для версии Sasquatch с увеличенным на 56 миллиметров дорожным просветом и 35-дюймовыми шинами.