В интервью изданию Ford Authority главный инженер проекта Bronco Эрик Леффлер рассказал, что Ford Bronco c V6 не получит механическую коробку передач. «Если посмотреть на то, что происходит на рынке с аналогичными продуктами конкурентов, можно увидеть, что спрос на внедорожники с механической коробкой передач весьма невысок», — отметил он. Куда более логичным и перспективным Леффлер назвал решение предложить 7-ступенчатую «механику» для версии Sasquatch с увеличенным на 56 миллиметров дорожным просветом и 35-дюймовыми шинами.
Базовым для Bronco мотором является 2,3-литровая «турбочетвёрка» мощностью 273 лошадиные силы, которая работает в паре с 10-диапазонным «автоматом» или 7-ступенчатой механической коробкой передач. 2,7-литровый V6 мощностью 314 лошадиных сил будет оснащаться только автоматической трансмиссией. Механическая трансмиссия доступна только для комплектаций Base, Big Bend, Black Diamond, Badlands, Outer Banks, Wildtrack и First Edition. Sasquatch получит механическую коробку передач только в конце 2021 года.