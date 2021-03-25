Видео: Hyundai Sonata потеряла покрышку, но продолжила ехать

Водитель корейского седана при этом выглядит абсолютно спокойным и, судя по всему, не собирается тормозить. Более того, он продолжает ехать на достаточно высокой скорости.

Очевидец странной поездки даже предположил, что водитель «Сонаты» мог и вовсе не заметить отсутствия покрышки, хотя автомобиль заметно накренился на левую сторону. В комментариях удивились тому, что он не обращает внимания ни на искры, ни на скрежет колеса по асфальту.

Как долго Sonata продолжала путь с «разутым» передним колесом, неизвестно, как и что послужило причиной потери шины. На кадрах заметны повреждения бампера и боковой юбки, однако они могли быть уже после – от скольжения по дороге.