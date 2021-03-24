Видео: Volkswagen Jetta едет с распахнутым капотом, как ни в чем не бывало

Как долго «Джетта» передвигалась по трассе с распахнутой крышкой капота, неизвестно, однако водитель явно не посчитал проблему достаточно серьезной для остановки и продолжил ехать по правой полосе с небольшой скоростью.

«Водитель ехал по дороге с открытым капотом. Он даже не попытался остановиться, чтобы закрыть крышку. Это выглядело очень опасно», – рассказал поделившийся записью очевидец.