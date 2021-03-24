24 марта, 12:11

Видео: Volkswagen Jetta едет с распахнутым капотом, как ни в чем не бывало

Сломанный капот оказался недостаточно серьезной причиной для остановки

Кадр из видео © ViralHog / YouTube
Мария Евдокимова
Необычное видео с Volkswagen Jetta, снятое на трассе города Порт Уэнем в Калифорнии, появилось на YouTube-канале ViralHog. На кадрах с видеорегистратора черный седан едет с раскрытым капотом, полностью перекрывшим обзор.

Как долго «Джетта» передвигалась по трассе с распахнутой крышкой капота, неизвестно, однако водитель явно не посчитал проблему достаточно серьезной для остановки и продолжил ехать по правой полосе с небольшой скоростью.

«Водитель ехал по дороге с открытым капотом. Он даже не попытался остановиться, чтобы закрыть крышку. Это выглядело очень опасно», – рассказал поделившийся записью очевидец.

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В комментариях под видео один из пользователей заметил, что крышка выглядит изогнутой – вероятно, в промежутке между капотом и открывшимся моторным отсеком видна часть дороги. Несмотря на то, что большая часть лобового стекла оказалась перекрыта, водитель включил «аварийку» и продолжил движение, как ни в чем не бывало.

В феврале в Сети появилось видео с очередной проблемной Tesla: заднее боковое стекло Model 3 выпало из рамы и разбилось прямо на ходу. Примечательно, что инцидент засняла бортовая камера электрокара, призванная защищать его от вандалов и угонщиков.

Источник: ViralHog / YouTube