Вместо этого компания представит 12 новых суперкаров

Пульс

McLaren отказался от конкурента Lamborghini Urus

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18 января 2018

Компания McLaren не планирует выпускать кроссовер, который мог бы составить конкуренцию Lamborghini Urus. Об этом в интервью изданию Top Gear сообщил шеф-дизайнер марки Дэн Перри-Уильямс. По его мнению, кроссоверы (SUV – Sport Utility Vehicle, «спортивно-утилитарный автомобиль») не являются ни спортивными, ни утилитарными.

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Перри-Уильямс добавил, что кроссоверы и внедорожники не соответствуют дизайн-концепции McLaren. Вместо них марка подготовит много новых спорткаров.

Согласно плану развития компании под названием Track22, представленному в 2016 году, до 2022 года «Макларен» выпустит 15 новых моделей и их версий. На это будет потрачен миллиард фунтов (почти полтора миллиарда долларов).

McLaren Senna

McLaren Senna

Lamborghini Urus оснащен 650-сильной «восьмеркой», позволяющей набирать «сотню» за 3,6 секунды. С этой машиной будут конкурировать кроссоверы, которые в скором времени выпустят компании Ferrari и Aston Martin.

Последней новинкой McLaren стал среднемоторный гиперкар Senna, названный в честь трехкратного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны. В основе машины лежит карбоновое шасси. Из этого материала также выполнены кузовные панели. Senna оснащен четырехлитровой твин-турбо «восьмеркой», отдача которой составляет 800 лошадиных сил (800 Нм). Сочетается агрегат с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Всего выйдет 500 экземпляров McLaren Senna. Каждый из автомобилей будет стоить минимум 750 тысяч фунтов стерлингов (60 миллионов рублей).

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Фото: Pino Nicola Pira | behance.net
Теги:
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