Какие автомобили, кроме кроссоверов, россияне покупают на «вторичке»

С начала года 33 процента вторичного рынка занимают седаны, 17 процентов — хэтчбеки. Кроссоверы остаются самыми популярными: их доля составила 38 процентов, но сократилась на два процента. Остальные типы кузова россиян интересуют заметно меньше. На универсалы пришлось пять процентов рынка, на минивэны — три, на купе — два процента.

Наиболее востребованный «не кроссовер» на вторичном рынке — Lada Vesta 2015-2022 годов выпуска со средней ценой 1,14 миллиона рублей. Второе место занимает Lada Granta (2011-2018 годы, 523,8 тысячи рублей), третье — Lada Priora (2007-2013, 383,4 тысячи). На четвертом месте расположилась Lada 2114 (2001-2003, 268,9 тысячи). Замыкает топ-5 самая дорогая модель — Kia Rio (2017 – 2020) со средней ценой 1,5 миллиона рублей.