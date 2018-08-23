Volkswagen обвинили в засухе в Мексике

Фермеры утверждают, что от засухи уже пострадало свыше двух тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, причинив ущерб в 70 миллионов песо (около 3,2 миллиона евро).

В связи с этим фермеры подали на «Фольксваген» в суд, требуя возмещения потерь. Компания пообещала демонтировать пушки, а для защиты автомобилей установить навесы.