Новая Toyota Crown: раскрыты детали появления доступного гибрида

Cтаршая модель линейки — кроссовер Crown (на рынке с середины 2022 года) — откроет обновление. По данным Creative Trend, фастбэк получил двухцветную окраску, глянцево-чёрный пластик вместо неокрашенного и красные суппорты для версии RS.

Ещё одно ожидаемое обновление — отказ от цвета «чёрный 202» в пользу нейтрального чёрного. Что касается техники, то гибридная установка, вероятно, станет мощнее, а подрулевые переключатели теперь будут предлагаться как стандартная опция.

Следом за кроссовером очередь дойдёт до Crown Sport, представленного в конце 2023 года. Для этой модели ожидается появление комплектации PHEV Z — она займёт ступеньку ниже флагманской PHEV RS и сделает подключаемый гибрид более доступным для покупателей.

Все версии Crown — Crossover, Sport и Sedan — получат в стандарте цифровой ключ и слегка обновлённый брелок. Как сообщает Creative Trend со ссылкой на дилеров, приём заказов на обновлённые модели откроется в конце июля — начале августа, а в продажу они поступят 3 сентября. Будут ли аналогичные изменения у Crown Estate (он же Crown Signia в США), пока неизвестно.

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