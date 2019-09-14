Lamborghini Urus сделали ещё мощнее и агрессивнее

Известно, что Lamborghini тоже работает над экстремальной версией Urus: он будет сделан на основе концепта ST-X. Скорее всего, кроссовер будет отличаться от базовой версии сниженной массой и увеличенной жёсткостью кузова. Внедорожный гоночный автомобиль Lamborghini ST-X представили в прошлом году. Он построен на базе серийной модели, с которой демонтировали всё ненужное на треке оборудование и большую часть шумопоглощающих материалов. В результате удалось добиться снижения массы Urus на четверть, но двигатель и трансмиссия при этом остались без изменений.