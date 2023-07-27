Mercedes-Benz обновила вэны V-Class и Vito

Mercedes-Benz обновила вэны V-Class и VitoИм пересмотрели дизайн, улучшили салон и расширили оснащение
Семейство вэнов Mercedes-Benz полностью обновилось. Их можно узнать по более выразительному дизайну, в том числе другой решетке радиатора и бамперам, а также салону. Для EQV, V-Class и кемпера V-Class Marco Polo впервые доступны два широкоформатных дисплея, а для коммерческих eVito и Vito — сервопривод двери багажника. Заодно всем моделям пересмотрели оснащение, а также улучшили работу ассистирующих систем.
Компания Mercedes-Benz обновила семейство пассажирских и грузовых вэнов. Цель рестайлинга — сделать модели EQV, V-Class, V-Class Marco Polo, eVito и Vito ещё более привлекательными для покупателей, добавив им для этого чуть больше роскоши и выразительности.
Визуально отличить машины от дореформенных можно по резко очерченной решетке радиатора и новым бамперам, а также затемненным фонарям и колесам другого дизайна. Сильнее всех при этом выделяется V-Class Exclusive, на носу которого впервые красуется фирменная трехлучевая звезда.
Салон, кстати, тоже изменен: тут и новая передняя панель, и руль с емкостным датчиком, следящим, чтобы руки водителя были на ободе, и два широкоформатных дисплея для EQV, V-Class и кемпера V-Class Marco Polo.
У коммерческих eVito и Vito мультимедиа попроще, но зато у них в опциях теперь есть дверь багажника Easy-Pack с электроприводом.
В зависимости от версии доступны беспроводная зарядка, подогрев руля и диммируемый задний свет. К этому можно добавить все фишки комплекса MBUX — от управления голосом и стриминга музыки до программ Energizing Comfort и навигации с дополненной реальностью.
Список стандартного оснащения вэнов расширен, а функциональное оборудование, которое часто заказывают вместе, для удобства объединено в пакеты. Базовый V-Class имеет руль с кожаной оплеткой, кондиционер для задних пассажиров, комфортные кресла спереди и поддерживает интеграцию со смартфонами. У топового V-Class Exclusive — спортивная подвеска, электрический привод дверей, а руль обтянут не просто кожей, а дорогой наппой.
Также у рестайлинговых машин есть система экстренного торможения Active Brake Assist, причем теперь она предупреждает о встречных автомобилях и опасных маневрах при обгоне.
Впервые на вэны ставят и фары Multibeam LED c адаптивным управлением дальним светом Highbeam Assist PLUS. А новый парковочный ассистент отныне включает камеру кругового обзора, с помощью которой создается трехмерная визуализация окружающего пространства, и помощника при маневрировании с прицепом.
я выбрал вместо рекламы.
Нынешние вэны — это промежуточный этап на пути к новому семейству на платформе VAN.EA. Она разработана специально под электрические силовые установки и будет представлена в 2026 году. И VAN.EA, и другие перспективные «тележки» позволят «Мерседесу» к 2039 году сформировать углерод-нейтральный модельный ряд — эта одна из ключевых задач стратегии трансформации компании.