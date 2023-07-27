Mercedes-Benz обновила вэны V-Class и Vito

Салон, кстати, тоже изменен: тут и новая передняя панель, и руль с емкостным датчиком, следящим, чтобы руки водителя были на ободе, и два широкоформатных дисплея для EQV, V-Class и кемпера V-Class Marco Polo.

У коммерческих eVito и Vito мультимедиа попроще, но зато у них в опциях теперь есть дверь багажника Easy-Pack с электроприводом.

В зависимости от версии доступны беспроводная зарядка, подогрев руля и диммируемый задний свет. К этому можно добавить все фишки комплекса MBUX — от управления голосом и стриминга музыки до программ Energizing Comfort и навигации с дополненной реальностью.