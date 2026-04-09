Опубликовано 09 апреля 2026, 13:21
Новые модели Opel и Alfa Romeo построят на китайской платформе

Концерн Stellantis доверит китайцам создание новых автомобилей Opel и Alfa Romeo
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, концерн ведёт переговоры с Leapmotor о создании новых электромобилей для Opel и, возможно, для Alfa Romeo. При этом Leapmotor поставит ключевые электронные и электрические компоненты, фактически выполнив большую часть инженерной работы.
Alfa Romeo Stelvio Intensa
Alfa Romeo Stelvio Intensa
© Alfa Romeo
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Stellantis уже владеет 20% акций Leapmotor с 2023 года и через совместное предприятие Leapmotor International помогает китайской марке выходить на рынки за пределами КНР. Если соглашение будет окончательно одобрено в ближайшие недели, новый электрический Opel SUV начнут выпускать в 2028 году на заводе Stellantis в испанской Сарагосе — там же с конца этого года будут собирать и Leapmotor B10.

Годовой объём выпуска Opel может составить около 50 тыс. машин. Кроме того, обсуждается возможность создания на той же архитектуре модели Alfa Romeo, которую тоже могут производить в Сарагосе.

В Leapmotor пока осторожно комментируют эти планы, отмечая, что обсуждают с партнёрами разные варианты сотрудничества.

Источник:Reuters
Автор:Алексей Морозов
