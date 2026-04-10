Новости
Опубликовано 10 апреля 2026, 08:01
1 мин.

Новый BYD составит конкуренцию люксовому внедорожнику Maybach GLS 600

BYD выпустит внедорожник стоимостью 200 тысяч долларов. Люксовый бренд Yangwang, принадлежащий компании BYD, представит новую четырехместную версию внедорожника U8L на Пекинском автосалоне 2026 года, сообщил Ху Сяоцин, генеральный директор отдела продаж компании BYD. Как предполагают эксперты, новинка будет стоить дороже, чем шестиместный вариант, за который сегодня просят около 180 тыс. долларов.
Yangwang U8L
Yangwang U8L
© BYD
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Гибридный внедорожник Yangwang U8 компании BYD является одним из самых дорогих китайских автомобилей. В свою очередь, Yangwang U8L — это удлинённая модификация длиной 5400 мм.

Под капотом скрывается двухлитровый турбомотор (272 л.с.), выполняющий роль генератора, а четырёхмоторный полный привод имеет 1197 л.с. и 1280 Нм. Снаряженная масса машины — 3595 кг.

Расширение гаммы версий модели U8L происходит на фоне того, как китайские бренды начинают осваивать рынок, где исторически доминировали иностранные автопроизводителями.

В 2025 году Yangwang U8L занял 15-е место среди автомобилей класса ультра-люкс: его выбрали 1538 покупателей, а стандартный U8 показал результат на уровне 1112 штук.

Обе модели оказались единственными китайскими моделями из топ-20 представителей сегмента. Другими участниками списка главным образом стали Porsche, Range Rover и Mercedes-Benz.

