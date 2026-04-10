Новый BYD составит конкуренцию люксовому внедорожнику Maybach GLS 600

Гибридный внедорожник Yangwang U8 компании BYD является одним из самых дорогих китайских автомобилей. В свою очередь, Yangwang U8L — это удлинённая модификация длиной 5400 мм.

Под капотом скрывается двухлитровый турбомотор (272 л.с.), выполняющий роль генератора, а четырёхмоторный полный привод имеет 1197 л.с. и 1280 Нм. Снаряженная масса машины — 3595 кг.

Расширение гаммы версий модели U8L происходит на фоне того, как китайские бренды начинают осваивать рынок, где исторически доминировали иностранные автопроизводителями.

В 2025 году Yangwang U8L занял 15-е место среди автомобилей класса ультра-люкс: его выбрали 1538 покупателей, а стандартный U8 показал результат на уровне 1112 штук.

Обе модели оказались единственными китайскими моделями из топ-20 представителей сегмента. Другими участниками списка главным образом стали Porsche, Range Rover и Mercedes-Benz.

Читайте также: