Новый рекорд: в России резко выросли продажи Toyota

«Чуть более трети спроса (34,7%) пришлась на кроссовер RAV4 (5779 шт). Почти такая же доля продаж (32,7%) у кроссовера Highlander (5436 шт). Третья по популярности Toyota среди россиян это бизнес — седан Camry (3099 шт)», — сообщил эксперт.

По его словам, суммарная доля остальных моделей Toyota в структуре продаж не превышает 14%. Кроме того, 89% автомобилей бренда, проданных в России в этом году, произведены в Китае.

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