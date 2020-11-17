Десятый в истории автомобильный номер продали за 13 миллионов рублей

История номера «O 10» началась в 1902 году. Первым владельцем старейшего знака был британец Чарльз Томпсон, который стал десятым человеком, получившим автомобильный номер в городе Бирмингем. После смерти Чарльза в 1955 году эксклюзивный номер перешел по наследству его сыну, Барри Томпсону, а затем нынешнему продавцу, который приходится первому владельцу внуком.
Silverstone Auctions
За 118-летнюю историю номерной знак «O 10» устанавливали на семейный компакт-кар Austin A35s 1960-х годов, Ford Cortina середины 80-х, а также на Mini Cooper и Jaguar X-Type. После смерти Барри Томпсона в 2017 году его сын хранил эксклюзивный автомобильный номер в качестве фамильной реликвии. Однако, спустя три года, мужчина все-таки решил выставить знак на торги.
Цены на красивые автомобильные номера будут достигать 6 миллионов рублей
Неизвестный коллекционер заплатил за номер «O 10» 170 000 долларов (примерно 13 миллионов рублей по текущему курсу). Какой автомобиль будет украшать редчайший номерной знак, пока не раскрывается.
В конце сентября на онлайн-аукционе eBay выставили другой необычный лот — 68-летние кресла, которые когда-то были установлены в прототипе самого первого Chevrolet Corvette. За рваные сиденья продавец планировал выручить 90 000 долларов (примерно 7 миллионов рублей по текущему курсу).