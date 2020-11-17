Десятый в истории автомобильный номер продали за 13 миллионов рублей

За 118-летнюю историю номерной знак «O 10» устанавливали на семейный компакт-кар Austin A35s 1960-х годов, Ford Cortina середины 80-х, а также на Mini Cooper и Jaguar X-Type. После смерти Барри Томпсона в 2017 году его сын хранил эксклюзивный автомобильный номер в качестве фамильной реликвии. Однако, спустя три года, мужчина все-таки решил выставить знак на торги.

Неизвестный коллекционер заплатил за номер «O 10» 170 000 долларов (примерно 13 миллионов рублей по текущему курсу). Какой автомобиль будет украшать редчайший номерной знак, пока не раскрывается.