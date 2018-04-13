Появились ролики с автомобилями, которые тестировали в «закрытом» режиме

Пульс

Видео: на «закрытом» Нюрбургринге собралось больше 20 прототипов новых машин

F2853679b60d498ebf4adc92627aacb5b0b6a4d2
13 апреля 2018

В Сети появился ролики, в котором показаны более двадцати прототипов, проходивших испытания на «закрытом» Нюрбургринге. Видео опубликованы на YouTube-канале EMS Nordschleife TV.

20 роскошных авто в камуфляже. Маскировка, которая нужна, чтобы стать заметным

Ролики сняты в специальные дни, выделяемые владельцами «Северной петли» для тестов своей продукции почти 30 автомобильным компаниям, производителям шин и поставщикам автокомпонентов. В это время на трассу не допускаются частные машины.

Видео с YouTube-канала EMS Nordschleife TV

В видео можно увидеть прототипы «заряженных» версий суперкаров Lamborghini Aventador и Mercedes-AMG GT, а также тестовые экземпляры сразу трех будущих моделей BWM – Z4, 8 Series и X7. Последние доводочные испытания проходили Chevrolet Corvette ZR1 и трековая Ferrari 488 Pista.

Видео с YouTube-канала EMS Nordschleife TV

Ранее появилась подборка происшествий на Нюрбургринге, которые по счастливой случайности не закончились авариями. В другом ролике можно посмотреть на самые зрелищные ДТП, произошедших на «Петле» в 2017 году.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

Искусство маскировки

Необычные способы спрятать автомобильные новинки от любопытных глаз

Теги:
Нюрбургринг
Новости по теме
26 декабря 2017
Видео: счастливчики «Ринга», которые должны были врезаться, но не врезались
19 декабря 2017
Видео: разбитые автомобили Нюрбургринга
1 ноября 2017
На Нюрбургринге столкнулись 14 автомобилей
14 августа 2017
В аварии на Нюрбургринге пострадали 10 человек