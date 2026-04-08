Опубликовано 08 апреля 2026, 13:43
Обновленный Haval M6 вышел на российский рынок

В России начались продажи обновленного Haval M6 за 2 млн рублей. Автомобиль получил пересмотренный дизайн решетки радиатора, которая теперь выполнена в черном глянцевом исполнении. Уже в базовой комплектации появились светодиодные фары с круглыми элементами, а задние фонари обзавелись более сложной графикой, сообщает пресс-служба бренда.
Haval H6
Алексей Морозов

В салоне главное изменение — увеличенный с 10,25 до 12,3 дюйма дисплей медиасистемы с высоким разрешением. Появилась поддержка беспроводных протоколов для подключения смартфонов, а камера заднего вида получила динамические линии разметки. В списке доступных опций — подогрев руля и отсек для очков, встроенный в потолочную консоль. Также теперь можно заказать передние боковые подушки безопасности.

Технически кроссовер не изменился: под капотом все тот же 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с. в паре с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым преселективным «роботом». Привод — только передний. При этом подвеску перенастроили в пользу большего комфорта.

Новинка доступна в трех цветах кузова и двух комплектациях. Цены стартуют от 2 млн рублей за базовую версию «Оптимум» с механической коробкой передач. Старшее исполнение с роботизированной трансмиссией обойдется минимум в 2,3 млн рублей.

Читайте также:

— «Нештрафуемый порог снизился с 20 до 10 км/ч»: в России разоблачили фейк

Названы китайские электромобили и гибриды, которые не ломаются

— В РФ хотят повысить штраф за шумные машины

Источник:Haval
Автор:Алексей Морозов
