Обновленный Haval M6 вышел на российский рынок

В салоне главное изменение — увеличенный с 10,25 до 12,3 дюйма дисплей медиасистемы с высоким разрешением. Появилась поддержка беспроводных протоколов для подключения смартфонов, а камера заднего вида получила динамические линии разметки. В списке доступных опций — подогрев руля и отсек для очков, встроенный в потолочную консоль. Также теперь можно заказать передние боковые подушки безопасности.

Технически кроссовер не изменился: под капотом все тот же 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с. в паре с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым преселективным «роботом». Привод — только передний. При этом подвеску перенастроили в пользу большего комфорта.

Новинка доступна в трех цветах кузова и двух комплектациях. Цены стартуют от 2 млн рублей за базовую версию «Оптимум» с механической коробкой передач. Старшее исполнение с роботизированной трансмиссией обойдется минимум в 2,3 млн рублей.

