У голосового помощника в новой Skoda Octavia проблемы с родной речью

Для фирменного голосового помощника Skoda, названного Laura, чешский язык является родным. Однако помощник не только не распознаёт голосовые команды, но и может повести себя непредсказуемо. Например, от владельцев поступали жалобы на самопроизвольное выключение музыки и радио, а также на трудности при подключении смартфона. Один из автомобилистов также рассказал, что Laura неожиданно начала искать что-то в интернете и продолжала делать это до тех пор, пока он не перезагрузил мультимедийную систему.
Жалобы поступали и на другие системы Octavia, в частности, на перегрев экрана мультимедиа (на жаре он может изменить цвета, и решить проблему можно только установкой нового) и отказ системы старт-стоп.
Ситуацию уже прокомментировали в самой Skoda. Представители бренда заявили, что новая Octavia предлагает клиентам «самые современные технологии», и работа по улучшению модели ведётся на протяжении всего жизненного цикла.
Ранее Skoda приостанавливала поставки новой Octavia из-за ошибки в программном обеспечении, которая привела к сбою в работе электронного помощника eCall – аналога российской системы экстренного вызова при аварии «ЭРА-ГЛОНАСС». Аналогичная проблема была выявлена и у соплатформенного Volkswagen Golf.
В России новая Skoda Octavia дебютирует 16 сентября, тогда же станут известны цены. Ожидается, что новинку предложат с прежним 110-сильным «атмосферником» 1.6 в сочетании с «механикой» и 6-ступенчатым «автоматом». А вариант с 1,4-литровой «турбочетвёркой» мощностью 150 лошадиных сил будет доступен с 8-диапазонным «автоматом» Aisin с гидротрансформатором — такая связка знакома по кроссоверу Karoq российской сборки.