У голосового помощника в новой Skoda Octavia проблемы с родной речью

Для фирменного голосового помощника Skoda, названного Laura, чешский язык является родным. Однако помощник не только не распознаёт голосовые команды, но и может повести себя непредсказуемо. Например, от владельцев поступали жалобы на самопроизвольное выключение музыки и радио, а также на трудности при подключении смартфона. Один из автомобилистов также рассказал, что Laura неожиданно начала искать что-то в интернете и продолжала делать это до тех пор, пока он не перезагрузил мультимедийную систему.

Жалобы поступали и на другие системы Octavia, в частности, на перегрев экрана мультимедиа (на жаре он может изменить цвета, и решить проблему можно только установкой нового) и отказ системы старт-стоп.