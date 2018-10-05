Следующая Skoda Octavia RS станет гибридом

Сейчас Skoda Octavia RS предлагается с 245-сильным двухлитровым турбомотором, который может работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с семидиапазонным «роботом» DSG c двумя сцеплениями. «Сотню» машина набирает за 6,6 секунды. Максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.

В России Skoda Octavia RS больше не продается.