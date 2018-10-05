Следующая Skoda Octavia RS станет гибридом

Как сообщает Autocar со ссылкой на руководителя департамента исследований и новых разработок Skoda Кристиана Штрубе, гибридная модификация идеально подходит для «заряженной» Octavia. По его словам, она бы позволила владельцу ежедневно ездить на работу на электротяге (в пределах 70 километров), а по выходным вместе с ДВС выдавать полную мощность силовой установки на треке.
Первым гибридом «Шкоды» станет Suberb. Версия модели с подзаряжаемой силовой установкой появится в следующем году. Как добавил Штрубе, она будет «более-менее» похожа на ту, которая использовалась на концепте Vision RS, дебютировавшем на Парижском автосалоне.
Этот прототип оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором 1.5, электродвигателем мощностью 102 силы, а также блоком аккумуляторов емкостью 13 киловатт-часов. Такая силовая установка позволяет концепту Skoda Vision RS набирать «сотню» за 7,1 секунды и проезжать без подзарядки около 70 километров.
Сейчас Skoda Octavia RS предлагается с 245-сильным двухлитровым турбомотором, который может работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с семидиапазонным «роботом» DSG c двумя сцеплениями. «Сотню» машина набирает за 6,6 секунды. Максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.
В России Skoda Octavia RS больше не продается.