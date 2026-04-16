Опубликовано 16 апреля 2026, 10:581 мин.
Одну из самых редких автомоделей СССР выставили на продажу
В продаже появился ранний вариант масштабной копии лимузина ЗиЛ. Журнал Motor обратил внимание на то, что на одной из популярных площадок по продаже товаров появился «нoмepнoй» ЗиЛ-115 A42 со стациoнapнoй aнтеннoй. Его стоимость — 85 тыс. рублей. «Номерными» называются миникопии, которые до 1987 года имели на днищах каталожные номера-артикулы.
© Авито
ЗиЛ-115 — автомобиль представительского класса, выпускавшийся заводом им. Лихачёва в 1978—1983 годах. Впоследствии обозначение было заменено на ЗИЛ-4104.
Как выяснил журнал Motor, самые дорогие и ценные модели в масштабе 1:43 — это правительственные лимузины марки ЗиЛ, а конкретно — миникопии ЗиЛ -117 и ЗиЛ-115 с антенной на крыше.
Самый ранний ЗиЛ-117 А31 1982 года с открывающимся капотом типа «Крокодил» может считаться самой дорогой моделью на рынке, а её стоимость составляет около миллиона рублей.
Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов