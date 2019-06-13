Внедорожный Lamborghini Huracan станет серийным

В Lamborghini рассчитывают в 2021 году выпустить около 500-1000 экземпляров суперкара Huracan Sterrato. Стоимость каждой машины составит 240 тысяч евро. Следом за «внедорожным» купе, в 2022-м, появится гибридный вариант, а в 2023-м – хардкорная версия Superveloce.

Вседорожный Huracan оснащет 640-сильным атмосферным двигателем 5.2 V10, полным приводом, полноуправляемым шасси, модифицированной подвеской и перенастроенной программой управления для езды вне асфальтированных дорог. Дорожный просвет суперкара увеличен на 47 миллиметров, колея расширилась на 30 миллиметров, а углы въезда и съезда стали больше на один и 6,5 процента соответственно.