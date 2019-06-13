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13:20

Внедорожный Lamborghini Huracan станет серийным

Компания выпустит от 500 до 1000 экземпляров новинки

Компания Lamborghini рассматривает возможность запуска в серийное производство «внедорожного» суперкара Huracan Sterrato. Премьера автомобиля в виде шоу-кара состоялась в начале июня.
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Как заявил изданию Automobile главный технический директор итальянской марки Маурицио Реджиани, даже при ограниченном бюджете у компании есть шанс запустить Huracan Sterrato в серию и получить прибыль. Это позволит сделать новый синтетический материал – из него на 3D-принтере изготовят все элементы внешнего внедорожного обвеса. Печать таких деталей будет достаточно дешевой, чтобы проект стал для марки экономически выгодным.

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В Lamborghini рассчитывают в 2021 году выпустить около 500-1000 экземпляров суперкара Huracan Sterrato. Стоимость каждой машины составит 240 тысяч евро. Следом за «внедорожным» купе, в 2022-м, появится гибридный вариант, а в 2023-м – хардкорная версия Superveloce.

Вседорожный Huracan оснащет 640-сильным атмосферным двигателем 5.2 V10, полным приводом, полноуправляемым шасси, модифицированной подвеской и перенастроенной программой управления для езды вне асфальтированных дорог. Дорожный просвет суперкара увеличен на 47 миллиметров, колея расширилась на 30 миллиметров, а углы въезда и съезда стали больше на один и 6,5 процента соответственно.

Свою версию внедорожного «Уракана» недавно построил блогер Алекс Чой. Он оборудовал суперкар внешним каркасом безопасности, а также двумя турбонагнетателями с воздушным промежуточным охладителем и огромными фильтрами, установленными снаружи в верхней части моторного отсека.

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