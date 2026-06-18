Огромное разочарование: европейские политики пожаловались на служебные авто

Сотрудники восьми кабинетов заявили, что долгая поездка, занимающая около пяти часов, становится еще более утомительной. Politico уточняет, что использование аккумуляторных моделей стало «огромным разочарованием».

«К 2027 году весь парк из 128 служебных автомобилей должен стать экологически чистым. В настоящее время около 80% автомобилей — электромобили», — сообщает Bild.

Политики отклонили предложение увеличить дальность хода электрокаров за счет снижения скорости. Поездка на поезде запрещена по соображениям конфиденциальности.

Важно, что члены Еврокомиссии, которым приходится курсировать между Брюсселем и Страсбургом, ранее проголосовали за то, чтобы служебный автопарк перешёл на электрическую тягу.

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