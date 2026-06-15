На смену «буханкам»: появились фото нового автомобиля полиции от АвтоВАЗа

После начала серийного производства переднеприводный SKM M9 предложат в четырёх версиях: 7-местный минивэн, 8-местный минивэн, 9-местный микроавтобус и грузовой фургон.

Под капотом всех модификаций скрывается 2,0-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. Коробки передач — на выбор: 9-ступенчатый «автомат» или 6-ступенчатая «механика».

В основе проекта лежит китайский Maxus V70 корпорации SAIC, который также выпускается под марками IVECO, LDV и Chevrolet. Выпускать модель будут сразу на двух площадках — в Нижнем Новгороде и Тольятти.

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