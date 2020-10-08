Пожилые водители оказались менее опасны, чем средневозрастные

В последние два десятилетия в США удвоилось количество пожилых за рулём. Но, вопреки распространённому мнению об опасном вождении этой категории автомобилистов из-за ухудшение зрения и снижение когнитивных функций у стариков, за этим не последовал всплеск аварий. Из отчёта, опубликованного IIHS, следует, что среди 70-летних водителей происходит меньше ДТП со смертельным исходом чем у людей среднего возраста – и на одного человека, и из расчёта на милю пройденного пути.

Эксперты указывают на несколько факторов. Во-первых, автомобили стали безопаснее, во-вторых, инфраструктура стала более развитой, а в-третьих, выросло качества жизни и улучшилось состояния здоровья пожилых граждан.

По данным страховщиков, в период с 1997 по 2018 количество аварий на одного водителя 70 лет и старше снизилось на 43 процента. В то же время число ДТП с летальным исходом, в которые попадают автомобилисты среднего возраста, сократилось на 21 процент.