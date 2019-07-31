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11:47

Land Rover подготовил обновление для старого Defender

Пакет доработок будет доступен для внедорожников 1994-2016 года выпуска

Подразделение Land Rover Classic выпустило комплекты модернизации для автомобилей Defender 90 и 110, произведенных в период с 1994 по 2016 год. Доработка подразумевает установку 18-дюймововых дисков и обновленной тормозной системы Works V8, а также перенастройку подвески.

Предложенные опции вдохновлены ограниченной серией Defender Works V8, которая поступила в продажу в 2018 году и пользовалась повышенным спросом. Теперь у владельцев «Дефендеров» появилась возможность доработать свой внедорожник в соответствии со спецверсией: установить новые диски Sawtooth, обновленные тормозные диски, колодки и суппорты Works V8, перенастроить амортизаторы.

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Однако все перечисленное доступно не для всех внедорожников: например, самым старым «Дефердерам» полагаются только диски и шильдики на крыльях, а наиболее полный вариант модернизации предусмотрен для модели с двигателем TDCi объемом 2,2 литра, который продается с 2012 года. Для этой версии Defender можно заказать также форсировку мотора на 40 лошадиных сил.

Согласно прайс-листу, полный пакет обновлений Defender Classic Works 90 и 110 стоит 16 995 фунтов стерлингов, комплект дисков Sawtooth обойдется в 2160 фунтов, а диски и шины оцениваются в 4 068 фунтов без учета работы.

Между тем, Land Rover готовит к запуску Defender нового поколения

Что же касается Defender нового поколения, то его премьера запланирована на осень. Уже известно, что новинку предложат в трех версиях, две из которых, 90 и 110, поступят в продажу в 2020 году, а третья, удлиненная с индексом 130, годом позже. Для внедорожника предусмотрен базовый бензиновый трехлитровый P300, а более мощной альтернативой станет P400 того же объема либо подключаемый гибрид P400e с «турбочетверкой» 2.0. Последний вариант будет самым быстрым: разгон от нуля до 100 километров в час занимает у электрифицированного Defender 5,9 секунды.

По предварительным данным, цены стартуют с отметки в 40 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей). Производство наладят на мощностях предприятия в словацкой Нитре.