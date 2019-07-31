Land Rover подготовил обновление для старого Defender

Однако все перечисленное доступно не для всех внедорожников: например, самым старым «Дефердерам» полагаются только диски и шильдики на крыльях, а наиболее полный вариант модернизации предусмотрен для модели с двигателем TDCi объемом 2,2 литра, который продается с 2012 года. Для этой версии Defender можно заказать также форсировку мотора на 40 лошадиных сил.

Согласно прайс-листу, полный пакет обновлений Defender Classic Works 90 и 110 стоит 16 995 фунтов стерлингов, комплект дисков Sawtooth обойдется в 2160 фунтов, а диски и шины оцениваются в 4 068 фунтов без учета работы.