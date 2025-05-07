В России продают идеальный «Москвич-2141» после 27 лет хранения в гараже

В России продают идеальный «Москвич-2141» после 27 лет хранения в гаражеРедкий экземпляр благодаря консервации в гараже сохранился как новый
На одном из популярных авто-сайтов появилось объявление о продаже редчайшего экземпляра — «Москвича-2141», выпущенного в 1997 году и с пробегом всего 910 километров. По словам владельца, автомобиль провел 27 лет в гараже на консервации. Салон пахнет как с завода, лакокрасочное покрытие в отличном состоянии, а двигатель — проверенный и надежный ВАЗ-2106 мощностью 71 лошадиная сила.
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Машина окрашена в темно-зеленый цвет и комплектуется двумя ключами. Продавец сообщает, что автомобиль получил новую летнюю резину 2024 года, прошел обслуживание тормозной системы, замену масла и ремонт карбюратора. Также были установлены правое боковое зеркало, новые лампы и дворники, а бензобак тщательно промыт. Дополнительно можно приобрести номерной знак с редким кодом региона.
Ранее в Москве на продажу выставили ВАЗ-1111 «Ока» 2004 года выпуска за 3,5 миллиона рублей. Машина прошла всего 4000 километров и сохранилась практически в заводском состоянии. Внимание покупателей также привлекли «красивые» номера, с которыми продавец сравнил стоимость миниатюрного автомобиля с новой Toyota Camry.