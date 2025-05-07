В России продают идеальный «Москвич-2141» после 27 лет хранения в гараже

Редкий экземпляр благодаря консервации в гараже сохранился как новый

На продажу выставили уникальный «Москвич», простоявший в гараже с 1997 года. Автомобиль за свою 28-летнюю историю прошел всего 910 километров, а благодаря хранению в гараже даже сохранил заводской запах в салоне. Сейчас он практически не требует никаких восстановительных работ. Машина предлагается с оригинальными ключами и ухоженным кузовом, а номер продается отдельно.