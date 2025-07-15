Такси стареет: средний возраст машин в регионах превысил 10 лет

Наиболее молодые машины, которым в среднем менее пяти лет, числятся в таксопарках Алтая, Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, а также Нижегородской, Пензенской, Ростовской областей и Башкирии.

Больше всего «шашечек» носят Lada: из более миллиона машин 123 тысячи (15,8 процента) — это «Лады», 116 тысяч (14,9 процента) — Kia, 109 тысяч — Hyundai (13,9 процента). Далее идут Volkswagen, Toyota и Skoda, а восьмое и девятое места достались китайским Chery и Haval, которые обошли по численности Nissan.