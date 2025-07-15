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Опубликовано 15 июля 2025, 14:50
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Такси стареет: средний возраст машин в регионах превысил 10 лет

Эксперты считают, что нужно ввести ограничение по возрасту ТС, чтобы обезопасить пассажиров
В России стремительно стареют таксопарки. В некоторых регионах средний возраст машин, служащих в такси, превысил 10 лет, а в некоторых достиг 15 и 20. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Международного Евразийского форума такси. Самые старые автомобили — в Забайкальском крае, где им в среднем по 17 лет, на Чукотке (по 19 лет) и в Бурятии (по 21 году). И ситуация будет только усугубляться из-за высоких цен и недоступности кредитов, прогнозируют эксперты.
Такси стареет: средний возраст машин в регионах превысил 10 лет
© Moscow-live.ru
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Наиболее молодые машины, которым в среднем менее пяти лет, числятся в таксопарках Алтая, Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, а также Нижегородской, Пензенской, Ростовской областей и Башкирии.

Больше всего «шашечек» носят Lada: из более миллиона машин 123 тысячи (15,8 процента) — это «Лады», 116 тысяч (14,9 процента) — Kia, 109 тысяч — Hyundai (13,9 процента). Далее идут Volkswagen, Toyota и Skoda, а восьмое и девятое места достались китайским Chery и Haval, которые обошли по численности Nissan.

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Есть в такси и электрокары, но из-за климата и плохой доступности зарядных станций их мало. Больше всего — в Нижегородской области (420 машин), Санкт-Петербурге (300) и Подмосковье (242). В Москве числятся только 159 «батарейных» такси.

Перевозчиков на начало 2025 года в стране зарегистрировано 194 тысячи, и большинство (131 тысяча) — самозанятые. Еще 59 тысяч — это ИП, и только 3,7 тысячи — юрлица. По словам экспертов, именно самозанятые, составляющие основной костяк таксистов страны, больше всего пострадают от закона о локализации такси, так как ездят на собственных машинах. Закон вступит в силу весной 2026 года.

Источник:Известия
Автор:Мария Руцкая
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#Россия