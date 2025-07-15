Такси стареет: средний возраст машин в регионах превысил 10 лет

Такси стареет: средний возраст машин в регионах превысил 10 летЭксперты считают, что нужно ввести ограничение по возрасту ТС, чтобы обезопасить пассажиров
Наиболее молодые машины, которым в среднем менее пяти лет, числятся в таксопарках Алтая, Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, а также Нижегородской, Пензенской, Ростовской областей и Башкирии.
Больше всего «шашечек» носят Lada: из более миллиона машин 123 тысячи (15,8 процента) — это «Лады», 116 тысяч (14,9 процента) — Kia, 109 тысяч — Hyundai (13,9 процента). Далее идут Volkswagen, Toyota и Skoda, а восьмое и девятое места достались китайским Chery и Haval, которые обошли по численности Nissan.
Есть в такси и электрокары, но из-за климата и плохой доступности зарядных станций их мало. Больше всего — в Нижегородской области (420 машин), Санкт-Петербурге (300) и Подмосковье (242). В Москве числятся только 159 «батарейных» такси.
Перевозчиков на начало 2025 года в стране зарегистрировано 194 тысячи, и большинство (131 тысяча) — самозанятые. Еще 59 тысяч — это ИП, и только 3,7 тысячи — юрлица. По словам экспертов, именно самозанятые, составляющие основной костяк таксистов страны, больше всего пострадают от закона о локализации такси, так как ездят на собственных машинах. Закон вступит в силу весной 2026 года.