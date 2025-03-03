Почти «капсула времени»: в России продают 28-летний BMW с пробегом менее 10 тысяч километров

Автомобиль 1997 года оценен в 15 миллионов рублей

В продаже появилось купе BMW 850i 1997 года выпуска с крошечным пробегом. На российском рынке появилось уникальное предложение для ценителей янгтаймеров, которое претендует на звание «капсулы времени». Этот автомобиль проехал всего 9666 километров с момента сборки, что соответствует среднегодовому пробегу менее 350 километров, что является чрезвычайно низким показателем для автомобиля такого класса и возраста. Продавец оценил этот экземпляр в 15 миллионов рублей, что сопоставимо с ценой нового кроссовера BMW X7.