Почти «капсула времени»: в России продают 28-летний BMW с пробегом менее 10 тысяч километров

Почти «капсула времени»: в России продают 28-летний BMW с пробегом менее 10 тысяч километровАвтомобиль 1997 года оценен в 15 миллионов рублей
В объявлении указано подробное описание автомобиля, в котором подчеркивается, что BMW 850i был ввезен в Россию из Италии в 2023 году, с уплатой всех необходимых таможенных сборов. За границей у этого купе был только один владелец, а сколько километров оно проехало по территории России, к сожалению, не уточняется
Автомобиль оснащен мощным 12-цилиндровым мотором объемом 5,4 литра, развивающим 326 лошадиных сил и 490 Нм крутящего момента. В сочетании с пятиступенчатой автоматической коробкой передач этот двигатель способен разогнать купе до 100 километров в час за 6,3 секунды и достичь максимальной скорости 250 километров в час.
Ранее в России была обнаружена еще одна «капсула времени» — новый Volkswagen Tiguan 2011 года выпуска, выставленный на продажу в Москве. Этот автомобиль первого поколения имеет пробег всего 500 километров и предлагается в небогатой, но весьма интересной версии с турбомотором 1,4 литра, 6-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. За этот бестселлер немецкого бренда продавец просит 2,5 миллиона рублей, что сравнимо с ценой нового Haval Jolion в средней комплектации.