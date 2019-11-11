36-летний Jeep продали за цену нового Grand Cherokee

Проданный Jeep Cherokee Laredo выпущен в последний год производства поколения SJ. Внедорожник окрашен в бежевый цвет Jamaican Beige, который сочетается с коричневым салоном Nutmeg. Дополнительно на автомобиль установлены подножки, хромированные боковые зеркала и багажник на крыше, кенгурятник с противотуманными фарами.
Под капотом Cherokee Laredo разместился 5,9-литровый V8 мощностью 198 лошадиных сил, совмещенный с трехдиапазонным автоматом TH400. Привод — подключаемый полный Selec-Trac с принудительной блокировкой межосевого дифференциала. Автомобиль предлагается с полным отчетом о его истории, подтверждающим, что он не участвовал в ДТП, а также не подвергался серьезному ремонту.
За ту сумму, что покупатель заплатил за машину 1983 года в США можно приобрести моноприводный Jeep Grand Cherokee в версии Summit . Такой автомобиль будет оснащен V6 3.6, восьмидиапазонным автоматом, а также медиакомплексом Uconnect с навигацией и 8,4-дюймовым дисплеем. Сиденья с кожаной обивкой и улучшенной боковой поддержкой также включены в стандартное оснащение.
В прошлом году Mazda RX-7 образца 1994 года с пробегом всего 7400 километров продали за 70 тысяч долларов. Столько же стоили, например, Porsche Cayenne или 350-сильный Porsche 718 Cayman S.