36-летний Jeep продали за цену нового Grand Cherokee

За ту сумму, что покупатель заплатил за машину 1983 года в США можно приобрести моноприводный Jeep Grand Cherokee в версии Summit . Такой автомобиль будет оснащен V6 3.6, восьмидиапазонным автоматом, а также медиакомплексом Uconnect с навигацией и 8,4-дюймовым дисплеем. Сиденья с кожаной обивкой и улучшенной боковой поддержкой также включены в стандартное оснащение.

В прошлом году Mazda RX-7 образца 1994 года с пробегом всего 7400 километров продали за 70 тысяч долларов. Столько же стоили, например, Porsche Cayenne или 350-сильный Porsche 718 Cayman S.