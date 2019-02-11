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11 февраля, 19:03

Ателье Lorinser затюнило 26-летний «Гелик»

Компания доработала машину, служившую в швейцарской армии

Подразделение немецкого ателье Lorinser, занимающееся классическими автомобилями, доработало «Гелик» образца 1993 года. Внедорожник, ранее находившийся на службе швейцарской армии, выставлен компанией на продажу.

Хочу быть «Геликом»: копии легендарного внедорожника

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Этот G-Class выпущен под маркой Puch. Такие автомобили до начала 2000-х поставлялись всего в несколько стран (Австрию, Швейцарию, Лихтенштейн, Сербию, Словению, Хорватию, Македонию, Боснию и Герцеговину, Великобританию и ряд государств Африки), а их доля на фоне машин с трехлучевой звездой достигали всего десяти процентов.

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Автомобиль представлен в длиннобазной модификации, предназначенной для транспортировки личного состава. В кузове друг напротив друга установлены сиденья на шесть посадочных мест, обшитые красной кожей. В таком же цвете выполнена и мягкая съемная крыша.

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Кузов после тюнинга окрашен в матовый черный цвет. Внедорожник оснащен новым передним бампером с лебедкой и светодиодными фарами, 16-дюймовыми дисками со вседорожными покрышками BF Goodrich.

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В движение машина приводится 116-сильным четырехцилиндровым объемом 2,3 литра, работающим в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

За этот «Гелик» просят 39,5 тысячи евро (около трех миллионов рублей по текущему курсу). Новый G-Class в Германии стоит от 107 тысяч евро.

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