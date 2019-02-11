Ателье Lorinser затюнило 26-летний «Гелик»

Этот G-Class выпущен под маркой Puch. Такие автомобили до начала 2000-х поставлялись всего в несколько стран (Австрию, Швейцарию, Лихтенштейн, Сербию, Словению, Хорватию, Македонию, Боснию и Герцеговину, Великобританию и ряд государств Африки), а их доля на фоне машин с трехлучевой звездой достигали всего десяти процентов.