В России впервые отзывают новинку Omoda — кроссовер C7

На отозванных автомобилях Omoda заменит пластиковую накладку рулевого колеса в сборе с фронтальным эйрбегом. Выяснилось, что деталь устанавливалась неправильно: направляющая была чрезмерно наклонена, что привело к сокращению рабочего хода прессового оборудования. В результате накладка, прикрывающая подушку, прилегает неплотно.

Проблемный элемент заменят бесплатно. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) уже уведомлено об акции, но пока не опубликовало список VIN-номеров отзываемых машин.