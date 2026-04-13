Omoda и Jaecoo продали 1 млн автомобилей по всему миру

Отмечается, что Россия внесла огромный вклад в глобальный успех: здесь насчитывается более 180 тыс. владельцев Omoda и Jaecoo. На днях в стране продали 100-тысячный Omoda C5 — юбилейной покупательницей стала жительница Твери Валерия.

Мировые продажи самой модели C5 превысили 400 тыс. автомобилей в 60 странах. А кроссовер Jaecoo J6 за первый месяц в России набрал более 2 тыс. контрактов.

Jaecoo J6 получил независимую подвеску, дорожный просвет 176 мм и возможность буксировки прицепа. Салон отделан износостойкими и гипоаллергенными материалами. Безопасность на уровне пяти звезд обеспечивают кузов из высокопрочной стали и комплекс систем ADAS.

Читайте также: