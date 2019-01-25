Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:11

Марка Opel возвращается в Россию

До конца года на заводе в Калуге начнется производство минивэнов Zafira Life

Марка Opel вернется на российский рынок уже в этом году. До конца 2019-го на калужском заводе PCMA (Peugeot Citroen Mitsubishi Automobiles) начнется производство минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro, которые являются перелицованными версиями Peugeot Traveller (Expert) и Citroen SpaceTourer (Jumpy).

Машины, которые мы потеряли: каких моделей Opel и Chevrolet больше не будет в России

О возвращении компании в Россию сообщает «Авторевю», хотя официального информации на этот счет по-прежнему нет. Каким будет модельный ряд Opel тоже пока неизвестно. Предположительно, фургонами линейка не ограничится.

О возможном возвращении Opel стало известно летом прошлого года. Представитель европейского офиса немецкой марки Михаэль Гюнтгенс сообщил, что производитель рассматривает возможности расширения бизнеса и выхода на другие рынки, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Российский рынок Opel покинул в конце 2015 года. Тогда концерн General Motors, который в то время владел маркой, объяснил это нежеланием инвестировать «в рынок с неясной долгосрочной перспективой». Сейчас «Опелем» владеет группа PSA Peugeot Citroen, но у нее в прошлом году не было планов возобновлять продажи в РФ.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...