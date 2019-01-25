Марка Opel возвращается в Россию

О возвращении компании в Россию сообщает «Авторевю», хотя официального информации на этот счет по-прежнему нет. Каким будет модельный ряд Opel тоже пока неизвестно. Предположительно, фургонами линейка не ограничится.

О возможном возвращении Opel стало известно летом прошлого года. Представитель европейского офиса немецкой марки Михаэль Гюнтгенс сообщил, что производитель рассматривает возможности расширения бизнеса и выхода на другие рынки, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Российский рынок Opel покинул в конце 2015 года. Тогда концерн General Motors, который в то время владел маркой, объяснил это нежеланием инвестировать «в рынок с неясной долгосрочной перспективой». Сейчас «Опелем» владеет группа PSA Peugeot Citroen, но у нее в прошлом году не было планов возобновлять продажи в РФ.