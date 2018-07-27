Opel может вернуться на российский рынок в следующем году

Компания Opel может вернуться на российский рынок уже в следующем году. Производитель рассматривает возможности расширения бизнеса и выхода на другие рынки, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Об этом в интервью Autonews.ru рассказал представитель европейского офиса немецкой марки Михаэль Гюнтгенс.

«Россия — очень привлекательный рынок, а у компании Opel там богатое наследие», — уточнил Гюнтгенс. Информацию о том, что вопрос о возвращении Opel на российский рынок активно рассматривается также подтвердил анонимный источник в компании, предположив, что это может произойти очень скоро.

О предполагаемом возвращении на российский рынок говорят и представители дилерских центров. По предварительной информации, бренд Opel возобновит продажи в первой половине 2019 года. Российская линейка будет состоять из трех моделей: Astra , кроссовера Grandland X и фургона Combo.

Российский рынок Opel покинул в конце 2015 года. Тогда концерн General Motors, который в то время владел маркой, объяснил это нежеланием инвестировать «в рынок с неясной долгосрочной перспективой». Сейчас «Опелем» владеет группа PSA Peugeot Citroen, но у нее в прошлом году не было планов возобновлять продажи в РФ.