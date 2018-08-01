Opel приоткрыл концепт с новым фирменным дизайном

Компания Opel опубликовала тизер нового концепт-кара, дебют которого запланирован на текущий год. Прототипом GT X Experimental немецкий производитель отпразднует год в составе группы PSA, а также расскажет о новом языке дизайна бренда. В такой стилистике будут выполнены все новые модели марки начиная с середины следующего десятилетия.

Ключевой особенностью новой концепции станет так называемый «компас»: в центре расположится логотип марки, север и юг будет задавать центральная «складка» капота и выштамповка на бампере, запад и восток — стреловидные дневные ходовые огни. Фальшрадиаторная решетка и головная оптика станет единым целым, объединившись в стилистический элемент под названием Vizor.

Одновременно с созданием Vizor в центре дизайна Vauxhall-Opel разработали полностью стеклянную приборную панель, которая получила название Pure Panel. По словам шеф-дизайнера марки Марка Адамса, перед его командой стояла задача избавиться от сложных стилистических решений и вывести на передний план тему «чистоты и выразительности».

Прототип Opel GT X Experimental, вероятно, получит электрическую силовую установку. В ролике можно увидеть индикатор заряда батареи и предполагаемый запах хода. Видео с YouTube-канала Opel.

Opel вошел в состав группы PSA Peugeot Citroen весной 2017 года. Французский производитель заплатил за основной бренд и его британское подразделение Vauxhall 2,2 миллиарда евро. Российский рынок Opel покинул в 2015 года из-за неясных перспектив и нестабильности.

В прошлом месяце появилась информации о том, что Opel может вернуться в Россию в следующем году. Это подтвердил анонимный источник в компании и представители дилерских центров. По их словам, линейка марки будет состоять из трех моделей: Astra, кроссовера Grandland X и фургона Combo.