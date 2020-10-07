Посмотрите на обновлённый Opel Crossland, который появится в России

С обновлением Crossland лишился литеры X в названии – ранее по той же схеме переименовали и Opel Mokka. Как и обещали в компании, новинка примерила на себя стиль Vizor, характерная особенность которого – объединённые под хромированным кантом в единую деталь светодиодные фары и фальшрадиаторная решётку (настоящая расположена ниже). В задней части автомобиля появились новые затемненные фонари в форме крыльев и крышка багажного отделения глянцевого чёрного цвета (доступная в сочетании с чёрной крышей).
Фото: Opel
Вместе с обновлением в линейке Crossland появилась версия GS Line+ с двухцветным кузовом (крыша выкрашена в чёрный глянец) и оформление салона в спортивном стиле.
Из улучшений в интерьере – новые, более качественные материалы отделки и мультимедийная система с доработанной графикой. Максимальны размер экрана – восемь дюймов. Объём багажника варьируется от 410 до 520 литров в зависимости от положения заднего дивана (он сдвигается в диапазоне 150 миллиметров), а при сложенных сиденьях он составляет 1255 литров.
В списке доступного оборудования указаны проекционный дисплей, система предупреждения столкновений с функцией автоматического экстренного торможения и функцией распознавания пешеходов, система контроля усталости водителя, панорамная камера заднего вида и автоматический ассистент парковки.
Фото: Opel
Из технических новшеств – новые пружины и амортизаторы, а также доработанное рулевое управление. Кроме того, появилась система IntelliGrip, которая меняет алгоритм работы противобуксовочной электроники. Всего предусмотрено пять режимов: базовый Normal / On-road (система ESP и система контроля тяги обеспечивают движение в нормальных условиях в городе, на загородных дорогах и автомагистралях), Snow (обеспечивает оптимальное сцепление на снегу и льду на скорости до 50 километров в час), Mud (допускает более интенсивную пробуксовку колес), Sand (допускается незначительное одновременное проскальзывание обоих ведущих передних колес) и ESP Off (система стабилизации и система контроля тяги полностью отключаются на скорости до 50 километров в час).
Моторная линейка не изменилась. Как и прежде, она включает атмосферный трёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра, который выдаёт 83 лошадиные силы. Также доступен турбомотор того же объёма в двух вариантах форсировки – 110 и 130 сил. В качестве альтернативы предложен 1,5-литровый турбодизель (110 или 120 сил). Трансмиссия – пяти- либо шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат». Привод – только передний.
До России Opel Crossland доберётся в течение 2021 года. Пока же в модельную линейку марки входят кроссовер Grandland X (его поставляют из Германии), микроавтобус Zafira Life и фургону Vivaro (производство налажено на заводе ПСМА в Калужской области).