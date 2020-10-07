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Посмотрите на обновлённый Opel Crossland, который появится в России

Кроссовер выполнен в стиле нового Mokka

Обновлённый Opel Crossland © Opel
Лиза Будрина
Кроссовер Opel Crossland пережил плановое обновление в середине жизненного цикла. Модель, построенная на платформе Peugeot 2008 первого поколения, выдержана в том же стиле, что и новый Mokka. В Европе продажи начнутся в 2021 году, а следом новинка доберётся и до нашего рынка – эту информацию подтвердили в российском офисе бренда.

С обновлением Crossland лишился литеры X в названии ранее по той же схеме переименовали и Opel Mokka. Как и обещали в компании, новинка примерила на себя стиль Vizor, характерная особенность которого объединённые под хромированным кантом в единую деталь светодиодные фары и фальшрадиаторная решётку (настоящая расположена ниже). В задней части автомобиля появились новые затемненные фонари в форме крыльев и крышка багажного отделения глянцевого чёрного цвета (доступная в сочетании с чёрной крышей).

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Opel Crossland

Фото: Opel

Вместе с обновлением в линейке Crossland появилась версия GS Line+ с двухцветным кузовом (крыша выкрашена в чёрный глянец) и оформление салона в спортивном стиле.

Из улучшений в интерьере новые, более качественные материалы отделки и мультимедийная система с доработанной графикой. Максимальны размер экрана восемь дюймов. Объём багажника варьируется от 410 до 520 литров в зависимости от положения заднего дивана (он сдвигается в диапазоне 150 миллиметров), а при сложенных сиденьях он составляет 1255 литров.

В списке доступного оборудования указаны проекционный дисплей, система предупреждения столкновений с функцией автоматического экстренного торможения и функцией распознавания пешеходов, система контроля усталости водителя, панорамная камера заднего вида и автоматический ассистент парковки.

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Салон обновлённого Opel Crossland

Фото: Opel

Из технических новшеств новые пружины и амортизаторы, а также доработанное рулевое управление. Кроме того, появилась система IntelliGrip, которая меняет алгоритм работы противобуксовочной электроники. Всего предусмотрено пять режимов: базовый Normal / On-road (система ESP и система контроля тяги обеспечивают движение в нормальных условиях в городе, на загородных дорогах и автомагистралях), Snow (обеспечивает оптимальное сцепление на снегу и льду на скорости до 50 километров в час), Mud (допускает более интенсивную пробуксовку колес), Sand (допускается незначительное одновременное проскальзывание обоих ведущих передних колес) и ESP Off (система стабилизации и система контроля тяги полностью отключаются на скорости до 50 километров в час).

Моторная линейка не изменилась. Как и прежде, она включает атмосферный трёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра, который выдаёт 83 лошадиные силы. Также доступен турбомотор того же объёма в двух вариантах форсировки 110 и 130 сил. В качестве альтернативы предложен 1,5-литровый турбодизель (110 или 120 сил). Трансмиссия пяти- либо шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат». Привод только передний.

До России Opel Crossland доберётся в течение 2021 года. Пока же в модельную линейку марки входят кроссовер Grandland X (его поставляют из Германии), микроавтобус Zafira Life и фургону Vivaro (производство налажено на заводе ПСМА в Калужской области).

Источник: Opel