Посмотрите на обновлённый Opel Crossland, который появится в России

Из улучшений в интерьере – новые, более качественные материалы отделки и мультимедийная система с доработанной графикой. Максимальны размер экрана – восемь дюймов. Объём багажника варьируется от 410 до 520 литров в зависимости от положения заднего дивана (он сдвигается в диапазоне 150 миллиметров), а при сложенных сиденьях он составляет 1255 литров.

В списке доступного оборудования указаны проекционный дисплей, система предупреждения столкновений с функцией автоматического экстренного торможения и функцией распознавания пешеходов, система контроля усталости водителя, панорамная камера заднего вида и автоматический ассистент парковки.