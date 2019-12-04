Opel Insignia получил продвинутую оптику

Opel продолжает развивать тему «выразительного и чистого дизайна», говорит вице-президент марки Марк Адам. Это отражено в новой более широкой решетке радиатора и фарах, которым поменяли не только форму, но и рисунок: ходовые огни теперь расположены не сверху, а снизу. Ещё у «Инсигнии» другие бамперы и новые фонари; бывшие прерогативой универсала Sports Tourer вытянутые насадки выхлопа теперь есть и на лифтбеке Grand Sport.