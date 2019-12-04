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12:38

Opel Insignia получил продвинутую оптику

Представлены обновленные лифтбек и универсал

Алексей Носаченко
Компания Opel раскрыла первую информацию об обновленной Insignia, хотя её официальная премьера состоится только в первой половине января 2020 года на автосалоне в Брюсселе. Флагману немецкой марки подкорректировали внешность и добавили в оснащение адаптивные матричные фары IntelliLux LED Pixel Light.

Opel продолжает развивать тему «выразительного и чистого дизайна», говорит вице-президент марки Марк Адам. Это отражено в новой более широкой решетке радиатора и фарах, которым поменяли не только форму, но и рисунок: ходовые огни теперь расположены не сверху, а снизу. Ещё у «Инсигнии» другие бамперы и новые фонари; бывшие прерогативой универсала Sports Tourer вытянутые насадки выхлопа теперь есть и на лифтбеке Grand Sport.

Главное техническое новшество — матричная оптика IntelliLux LED Pixel Light со 168 светодиодными элементами вместо прежних 32. У фар есть несколько режимов работы, улучшающих видимость в плохую погоду, в поворотах, на скоростных магистралях и даже при парковке. Помимо этого, Opel Insingnia получил новую камеру заднего вида, несколько вариантов мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также опциональная эргономичные передние кресла и беспроводную зарядку для смартфонов.

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В перечень электронных помощников вошли контроль поперечного трафика сзади (датчики обнаруживают движение на расстоянии 20 метров от машины под углом 90 градусов с левой и правой стороны), система экстренного торможения с функцией определения пешеходов, адаптивный круиз-контроль, системы распознавание знаков и помощи при парковке. Модуль вызова экстренных служб e-Call активируется вручную или автоматически после срабатывания подушек безопасности и преднатяжителей ремней.

В Россию Opel вернулся только в этом году. Марка ушла с рынка в 2015 году, но новый владелец — концерн PSA — решил пересмотреть стратегию развития бренда. Причем Insignia у нас продавать не будут — первыми российскими «Опелями» станут вэн Zafira Life и фургон Vivaro. Это перелицованные версии фургонов Peugeot и Citroen. Позднее модельный ряд расширится, но произойдёт это после масштабного перехода на платформу PSA Peugeot Citroen.