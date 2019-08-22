Opel опубликовал фотографию загадочной модели

Производитель уже объявил свой список премьер для Франкфурта — в сентябре публике представят новые поколения моделей Astra и Corsa, гибридный GrandLand X и версию Zafira Life. Однако на свежем тизере не представлен ни один из перечисленных автомобилей.

Тизер опубликован в твиттере производителя. Opel не сказал ничего конкретного, но, похоже, перед нами именно электрокар — в описании говорится, что компания «все еще должна скрывать свой секрет электрификации».