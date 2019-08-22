Opel опубликовал фотографию загадочной модели

Производитель уже объявил свой список премьер для Франкфурта — в сентябре публике представят новые поколения моделей Astra и Corsa, гибридный GrandLand X и версию Zafira Life. Однако на свежем тизере не представлен ни один из перечисленных автомобилей.
Тизер опубликован в твиттере производителя. Opel не сказал ничего конкретного, но, похоже, перед нами именно электрокар — в описании говорится, что компания «все еще должна скрывать свой секрет электрификации».
О том, что под покрывалом концепт, косвенно говорят желтые шины, небольшая часть которых видна на изображении. Цветной акцент на колесах марка использовала в концептах из семейства Opel GT. Последний показали в год назад, в конце августа 2018.
Тогда публике представили электрический компактный кроссовер GT X Experimental. Мощность электромотора разглашать не стали, сообщив лишь, что емкость литиево-ионной батареи составляет 50 киловатт-часов, а также, что шоу-кар оснащен автопилотом третьего уровня.
По размерам новый концепт больше похож на GT X Experimental, так что есть вероятность, что в этом году во Франкфурте Opel покажет более реалистичную версию электрокара из линейки GT X. Официальная пресс-конференция марки, где ее представители раскроют данные о новинках, намечена на 10 сентября.