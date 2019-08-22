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11:33

Opel опубликовал фотографию загадочной модели

Скорее всего, компания представит во Франкфурте новый электрический концепт

Компания Opel опубликовала тизер загадочной модели, которую покажет на Франкфуртском автосалоне помимо тех, которые уже были анонсированы ранее.

Производитель уже объявил свой список премьер для Франкфурта — в сентябре публике представят новые поколения моделей Astra и Corsa, гибридный GrandLand X и версию Zafira Life. Однако на свежем тизере не представлен ни один из перечисленных автомобилей.

Тизер опубликован в твиттере производителя. Opel не сказал ничего конкретного, но, похоже, перед нами именно электрокар — в описании говорится, что компания «все еще должна скрывать свой секрет электрификации».

Концепт Opel GT

О том, что под покрывалом концепт, косвенно говорят желтые шины, небольшая часть которых видна на изображении. Цветной акцент на колесах марка использовала в концептах из семейства Opel GT. Последний показали в год назад, в конце августа 2018.

Концепт GT X Experimental

Тогда публике представили электрический компактный кроссовер GT X Experimental. Мощность электромотора разглашать не стали, сообщив лишь, что емкость литиево-ионной батареи составляет 50 киловатт-часов, а также, что шоу-кар оснащен автопилотом третьего уровня.

По размерам новый концепт больше похож на GT X Experimental, так что есть вероятность, что в этом году во Франкфурте Opel покажет более реалистичную версию электрокара из линейки GT X. Официальная пресс-конференция марки, где ее представители раскроют данные о новинках, намечена на 10 сентября.