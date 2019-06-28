Opel Zafira Life стала полноприводной

У полноприводного Opel Zafira Life появились раздаточная коробка, карданная передача и задний дифференциал с вискомуфтой. В результате доработок доступны три режима езды: с приводом на переднюю ось (Eco), на все четыре колеса (Auto 4WD) и с опционной блокировкой заднего дифференциала для серьезного бездорожья (R.Lock).

Кроме того, специалисты Dangel будут устанавливать дополнительную защиту мотора и коробки, а также в качестве опции предложат увеличить дорожный просвет на 40 миллиметров.

В Европе полноприводные Opel Zafira Life поступит в продажу уже этой осенью и будут доступны исключительно с дизельными моторами объемом полтора и два литра. Как сообщает «Авторевю», не исключено, что такие модификации в будущем предложат и на российском рынке.