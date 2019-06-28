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19:44

Opel Zafira Life стала полноприводной

Версию с четырьмя ведущими колесами предложат впервые для этой модели

У Opel Zafira Life появилась новая модификация, оснащенная полным приводом. Такой однообъемник будет выпускать независимая фирма Dangel, которая ранее уже доработала аналогичным образом соплатформенные Citroen SpaceTourer и Peugeot Travelle.
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У полноприводного Opel Zafira Life появились раздаточная коробка, карданная передача и задний дифференциал с вискомуфтой. В результате доработок доступны три режима езды: с приводом на переднюю ось (Eco), на все четыре колеса (Auto 4WD) и с опционной блокировкой заднего дифференциала для серьезного бездорожья (R.Lock).

Кроме того, специалисты Dangel будут устанавливать дополнительную защиту мотора и коробки, а также в качестве опции предложат увеличить дорожный просвет на 40 миллиметров.

В Европе полноприводные Opel Zafira Life поступит в продажу уже этой осенью и будут доступны исключительно с дизельными моторами объемом полтора и два литра. Как сообщает «Авторевю», не исключено, что такие модификации в будущем предложат и на российском рынке.

Планы относительно возвращения в Россию в Opel подтвердили еще в феврале 2019 года. Помимо упомянутой Zafira Life в стране будут продавать кроссовер Grandland X и Opel Vivaro. Эти модели появятся у дилеров до конца текущего года.

Источник: Авторевю
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