Продажу 100-тысячного хэтчбека компания отметила выпуском шоу-кара

Пульс

Электрокар Nissan Leaf лишился крыши

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25 мая 2018

На форуме в Токио, посвященном «зеленым» технологиям, компания Nissan представила открытую версию электромобиля Leaf под названием Open Car. Дебют шоу-кара приурочили к продаже в Японии 100-тысячного хэтчбека. Столько машин было реализовано с момента запуска модели в 2010 году.

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Единственное отличие шоу-кара от обычной машины — это отсутствие крыши. Силовая установка новинки также состоит из 150-сильного электромотора и блока аккумуляторов емкостью 40 киловатт-часов. Хэтчбек, оснащенный таким агрегатом, способен разгоняться до 100 километров в час за 7,9 секунды и проезжать на одной зарядке до 378 километров.

Публичный дебют электрического Nissan Leaf второго поколения состоялся в сентябре прошлого года. Модель стала мощнее и быстрее, а также получила электронную педель акселератора, с помощью которой можно управлять и торможением.

Помимо этого, Nissan Leaf оснастили системой полуавтономного управления ProPILOT, которая может удерживать машину в полосе, самостоятельно разгоняться и замедляться, а также автопарковщиком.

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