Автомобиль засняли в Шотландии без камуфляжа

Пульс

Появились фотографии новой «восьмерки» BMW без крыши

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20 июля 2018

В распоряжении издания Auto Express оказались фотографии кабриолета BMW 8-Series нового поколения. Автомобиль без камуфляжа был замечен читателем журнала во время проведения фотосессии машины в Шотландии.

[Супертест двух «восьмерок» BMW: купе 850 CSi и гибрида i8](https://motor.ru/testdrives/bmwmegatrip.htm)

Супертест двух «восьмерок» BMW: купе 850 CSi и гибрида i8

На снимках запечатлен кабриолет в модификации M850i xDrive, оснащенной бензиновой битурбо «восьмеркой» 4.4. Ее мощность составляет 530 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

С такой силовой установкой купе, дебютировавшее в июне, может набирать «сотню» за 3,7 секунды.

В оснащение версии M850i также входит самоблокирующийся задний дифференциал, мощные тормоза с 395-миллиметровыми дисками и активные стабилизаторы поперечной устойчивости, которые можно заказать в качестве опции.

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Фото Iain Pollo с сайта autoexpress.co.uk

Фото Iain Pollo с сайта autoexpress.co.uk

Фото Iain Pollo с сайта autoexpress.co.uk

Фото Iain Pollo с сайта autoexpress.co.uk

Помимо бензинового мотора, для восьмой серии будет доступен дизель. Трехлитровый шестицилиндровый агрегат выдает 320 сил и 680 Нм крутящего момента. «Сотню» купе с таким мотором набирает за 4,9 секунды.

Динамические характеристики кабриолета пока не сообщаются. Купе начнут продавать в Германии в ноябре.

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Фото Iain Pollo с сайта autoexpress.co.uk
Теги:
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