Опубликовано 19 апреля 2026, 10:591 мин.
Операция «Наследник»: УАЗ вспомнил несостоявшийся проект 3170
Ульяновский автозавод показал на фото малоизвестный проект 3170. Ульяновский автозавод через свои соцсети опубликовал ностальгические посты, посвящённые несостоявшемуся проекту УАЗ-3170. Принципиально новую модель начали проектировать почти сразу после запуска УАЗ-469. В 1982 увидели свет первые прототипы, созданные под руководством конструктора Валерия Орлова и дизайнера Альберта Рахманова.
© УАЗ
Автомобиль получил перспективный 100-сильный карбюраторный двигатель УМЗ-421 объёмом 2,89 л, с которым заявленная максимальная скорость составляла 120 км/ч.
Дорожный просвет увеличился до 325 мм, хотя центр тяжести сместился ниже, улучшив курсовую устойчивость. Пружинная подвеска повышала плавность хода.
Помимо внедорожника заводчане планировали спроектировать бескапотный фургон. Но проект, как слишком дорогостоящий, закрыли после создания нескольких прототипов.
Ранее стало известно, что УАЗ повысил качество выпускаемых автомобилей. О нюансах модернизации цеха окраски компания рассказала в рамках выпуска корпоративной программы «Перезаводки».
