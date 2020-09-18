Москвич отсудил у дилера Kia два миллиона рублей за вечно ломавшуюся Optima

Москвич приобрел в 2016 году новую Kia Optima за 1 814 000 рублей. В дилерском центре на автомобиль предоставили гарантию пять лет или 150 000 километров пробега. Мужчина проехал в общей сложности 80 000 километров, постоянно сталкиваясь с техническими проблемами. За два года эксплуатации автомобиль провел в сервисном центре 3,5 месяца. В конечном счете, у модели сломался двигатель, после чего владелец отказался забирать свой автомобиль и потребовал у автосалона вернуть потраченные деньги, включая разницу стоимости аналогичного автомобиля.

В дилерском центре мужчине отказали, и москвич подал в суд на российское отделение компании. В иске он потребовал взыскать всю сумму, потраченную на автомобиль, возместить компенсацию в размере 200 000 рублей, а также выплатить неустойку и потребительский штраф.

На суде представители ООО «Киа Моторс Россия и СНГ» заявили, что компания не занималась производством, импортом или продажей бракованного автомобиля, а также они не уполномочены принимать претензии в отношении неисправных моделей российской сборки.