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19:15

Опубликованы снимки салона новой Skoda Octavia

Шпионам удалось сделать несколько фотографий прототипа во время дорожных тестов

© Carscoops.com
Skoda Octavia следующего поколения получила оформление интерьера в стиле последнего Volkswagen Golf. Об этом свидетельствуют шпионские фотографии, которые оказались в распоряжении сайта Carscoops.
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Новая «Октавия» построена на модульной платформе MQB. На этой же архитектуре базируются и другие новинки концерна Volkswagen Golf, Sean Leon и Audi A3. Этим объясняется схожесть дизайна интерьера, в частности, расположение большого экрана мультимедийной системы на уровне приборной панели. На нем можно заметить цифровое изображение экстерьера автомобиля. Как и предполагалось, Octavia избавится от «четырехглазой» передней оптики: ей на смену придут зауженные блок-фары.

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Под дисплей «переехали» дефлекторы воздуховодов и ряд кнопок. На центральном тоннеле – селектор коробки передач, выполненный в виде переключателя.

В моторную линейку, скорее всего, войдут бензиновые турбодвигатели 1.0 TSI, 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также дизели объемом 1,6 и 2,0 литра. Компанию им может составить силовая установка с мягким гибридным приводом и 48-вольтовым электромотором, выполняющим роль стартер-генератора.

Премьера модели состоится осенью на автосалоне во Франкфурте, а в европейские продажи стартуют в следующем году.

Источник: Carscoops
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