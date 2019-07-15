Опубликованы снимки салона новой Skoda Octavia

Новая «Октавия» построена на модульной платформе MQB. На этой же архитектуре базируются и другие новинки концерна Volkswagen – Golf, Sean Leon и Audi A3. Этим объясняется схожесть дизайна интерьера, в частности, расположение большого экрана мультимедийной системы на уровне приборной панели. На нем можно заметить цифровое изображение экстерьера автомобиля. Как и предполагалось, Octavia избавится от «четырехглазой» передней оптики: ей на смену придут зауженные блок-фары.