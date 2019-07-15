Опубликованы снимки салона новой Skoda Octavia

Новая «Октавия» построена на модульной платформе MQB. На этой же архитектуре базируются и другие новинки концерна Volkswagen – Golf, Sean Leon и Audi A3. Этим объясняется схожесть дизайна интерьера, в частности, расположение большого экрана мультимедийной системы на уровне приборной панели. На нем можно заметить цифровое изображение экстерьера автомобиля. Как и предполагалось, Octavia избавится от «четырехглазой» передней оптики: ей на смену придут зауженные блок-фары.
Под дисплей «переехали» дефлекторы воздуховодов и ряд кнопок. На центральном тоннеле – селектор коробки передач, выполненный в виде переключателя.
В моторную линейку, скорее всего, войдут бензиновые турбодвигатели 1.0 TSI, 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также дизели объемом 1,6 и 2,0 литра. Компанию им может составить силовая установка с мягким гибридным приводом и 48-вольтовым электромотором, выполняющим роль стартер-генератора.
Премьера модели состоится осенью на автосалоне во Франкфурте, а в европейские продажи стартуют в следующем году.