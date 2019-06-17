Volkswagen определился со сроками выхода нового Golf

О том, что клиентам придется ждать новый «Гольф» еще полгода, заявил генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс на внутреннем собрании компании.

В основе следующего Golf лежит модульная архитектура MQB, а в гамму двигателей, по предварительным данным, войдут трех- и четырехцилиндровые моторы объемом от 1,0 и 2,0 литра. Они сочетаются с механической шестиступенчатой коробкой передач либо с семиступенчатым преселективным «роботом».