В России появились новые правила покупки ОСАГО

Как пишет РИА «Новости», стоимость полиса должна соответствовать стоимости аналогичного полиса на сайте самой страховой. Кроме того, маркетплейсы не смогут брать комиссию за оформление документа.

При покупке полиса, как и прежде, необходимо будет предъявить действительную диагностическую карту. Это требование снимали на период первой волны коронавируса — автомобилистам, которые воспользовались упрощенной системой страхования машины, нужно будет все равно получить карту и предоставить ее в страховую до конца октября текущего года.