13:28

В России появились новые правила покупки ОСАГО

Теперь полис можно приобрести через маркетплейс

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Анастасия Дубина
В России с 19 октября вступили в силу новые правила покупки полисов обязательного страхования ОСАГО. Теперь их можно приобрести не только офлайн, но и онлайн через маркетплейсы.

Как пишет РИА «Новости», стоимость полиса должна соответствовать стоимости аналогичного полиса на сайте самой страховой. Кроме того, маркетплейсы не смогут брать комиссию за оформление документа.

При покупке полиса, как и прежде, необходимо будет предъявить действительную диагностическую карту. Это требование снимали на период первой волны коронавируса — автомобилистам, которые воспользовались упрощенной системой страхования машины, нужно будет все равно получить карту и предоставить ее в страховую до конца октября текущего года.

В России вступили в силу новые правила расчёта тарифов ОСАГО

Кроме того, с начала текущего месяца в России вернули правила страхового возмещения по ОСАГО, которые действовали ранее. Теперь страховая компания снова имеет право требовать возмещение ущерба с виновника ДТП, если у него истек срок действия карты о прохождении техосмотра.

Источник: РИА «Новости»