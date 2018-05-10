Особый MINI посвятили бракосочетанию принца Гарри

В честь бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл компания MINI выпустила эксклюзивную версию хэтчбека. Построенный в единственном экземпляре автомобиль продадут с аукциона. Вырученные от продажи средства передадут благотворительной организации, которую выберет королевская пара.

Уникальный MINI Hatch окрашен в особый оттенок белого под названием Crystal White. Акценты выполнены в серебристо-голубом и черном-цвете. Однако главная особенность автомобиля — раскрашенная вручную крыша. Графические элементы, которые объединяют детали национальных флагов молодоженов, нанесены в несколько слоев.

MINI Hatch украшен декоративными элементами, распечатанными на 3D-принтере, и укомплектован индивидуализированными световыми проекторами в дверях. В отделке салона автомобиля используется светло-серая кожа, темно-синие хромированные детали. Подголовники кресел украшены абстрактным изображением британского флага и перфорацией в виде флага США.

Часть работ по автомобилю проведена в рамках программы MINI Yours Customised. Благодаря ей владельцы MINI могут создавать с помощью 3D-печати и лазерной гравировки персонализированные декоративные элементы: картинки для дверных проекторов, узоры на боковых накладках и порогах, а также центральной консоли.