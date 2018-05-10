Новинку построили в единственном экземпляре

Пульс

Особый MINI посвятили бракосочетанию принца Гарри

9b8adc8362cc9da7535f9a4c9ea5d0c78ad7af36
10 мая 2018

В честь бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл компания MINI выпустила эксклюзивную версию хэтчбека. Построенный в единственном экземпляре автомобиль продадут с аукциона. Вырученные от продажи средства передадут благотворительной организации, которую выберет королевская пара.

Тест-драйв: сколько старых MINI содержится в одном новом

Уникальный MINI Hatch окрашен в особый оттенок белого под названием Crystal White. Акценты выполнены в серебристо-голубом и черном-цвете. Однако главная особенность автомобиля — раскрашенная вручную крыша. Графические элементы, которые объединяют детали национальных флагов молодоженов, нанесены в несколько слоев.

MINI Hatch украшен декоративными элементами, распечатанными на 3D-принтере, и укомплектован индивидуализированными световыми проекторами в дверях. В отделке салона автомобиля используется светло-серая кожа, темно-синие хромированные детали. Подголовники кресел украшены абстрактным изображением британского флага и перфорацией в виде флага США.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Часть работ по автомобилю проведена в рамках программы MINI Yours Customised. Благодаря ей владельцы MINI могут создавать с помощью 3D-печати и лазерной гравировки персонализированные декоративные элементы: картинки для дверных проекторов, узоры на боковых накладках и порогах, а также центральной консоли.

Гордость Британии

10 выдающихся (и это объективно) британских машин

Теги:
MINI
Новости по теме
10 января 2018
MINI получили «робот», новый логотип и фонари в виде британского флага
27 декабря 2017
MINI добавят индивидуальности с помощью лазера и 3D-принтера
13 декабря 2017
На машинах MINI появится упрощенный логотип