От 6 до 63 лет: в Санкт-Петербурге прошли соревнования мотокроссменов
На автодром «Игора Драйв» приехали спортсмены из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и различных городов Ленинградской области. В большинстве категорий победы достались петербуржцам, но в ряде зачетов первенствовали гости из Пскова и Великого Новгорода.
Большого успеха добились представители команды «Рыцари MX», которая тренируется на мотокроссовой трассе автодрома «Игора Драйв». Представители коллектива победили в нескольких категориях, а также завоевали призовые места.
Руководитель команды и тренер по мотокроссу на автодроме «Игора Драйв» Тимур Муратов стал лучшим в классе 250. Виктор Жекулин победил среди юниоров от 10 до 12 лет на 65-кубовых мотоциклах и стал третьим на более мощной 85-кубовой технике. Никита Иванов, еще один представитель команды «Рыцари MX», стал лучшим среди любителей.
- Среди самых юных спортсменов в классе 50 в возрасте от 6 до 8 лет лучшим стал Иван Харитонов из Пскова на мотоцикле Husqvarna.
- В соревнованиях мотокроссменов в возрасте от 8 до 10 лет в классе 65 золото у Дмитрия Олешникова.
- В классе 65 для юношей и девушек в возрасте от 10 до 12 лет победил Виктор Жекулин на GasGas.
- В категории 85 для юношей и девушек в возрасте от 11 до 15 лет первое место занял Артем Заварин на KTM.
- Среди спортсменов старше 15 лет в классе 125 победу одержал Макар Трофимов на KTM.
- В соревнованиях среди спортсменов старше 15 лет в классе 250 лучшим стал Тимур Муратов на мотоцикле GasGas
- Победителем в зачете «Открытый», где выступают самые мощные мотоциклы, стал Петр Лобанов на GasGas.
- Среди девушек старше 15 лет лучшая — Кристина Грицко на Honda.
- В классе «Любители А» старше 19 лет, который собрал 15 спортсменов, лучшим стал Никита Иванов на Honda.
- В категории «Любители Б» старше 19 лет победу одержал Алексей Трофимов на Kawasaki.
- В категории для ветеранов от 45 до 52 лет первое место занял Расул Шемиунов на Husqvarna.
- В зачете для ветеранов от 52 до 59 лет победил Алексей Цхай из Новгородской области на Husqvarna.
- Среди ветеранов старше 59 лет лучшим стал Игорь Семенов из Великого Новгорода на Honda.
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