От 6 до 63 лет: в Санкт-Петербурге прошли соревнования мотокроссменов

На автодром «Игора Драйв» приехали спортсмены из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и различных городов Ленинградской области. В большинстве категорий победы достались петербуржцам, но в ряде зачетов первенствовали гости из Пскова и Великого Новгорода.

Большого успеха добились представители команды «Рыцари MX», которая тренируется на мотокроссовой трассе автодрома «Игора Драйв». Представители коллектива победили в нескольких категориях, а также завоевали призовые места.

Руководитель команды и тренер по мотокроссу на автодроме «Игора Драйв» Тимур Муратов стал лучшим в классе 250. Виктор Жекулин победил среди юниоров от 10 до 12 лет на 65-кубовых мотоциклах и стал третьим на более мощной 85-кубовой технике. Никита Иванов, еще один представитель команды «Рыцари MX», стал лучшим среди любителей.