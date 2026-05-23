Опубликовано 23 мая 2026, 07:54
От создателей «Ботинка»: КаВЗ представил новый городской автобус

КаВЗ модернизировал свой самый популярный автобус. Курганский автобусный завод подготовил улучшенный вариант городского полунизкопольного автобуса повышенной вместимости КаВЗ-4270. Это самая популярная модель производителя. Новинка, как стало известно журналу Motor, предназначена для маршрутов с интенсивным пассажиропотоком, а её вместимость составляет 90 пассажиров.
КаВЗ-4270
Алексей Кованов
От базовой модификации исполнение, представленное сейчас, отличается наличием накрышного кондиционера, а также новым рабочим местом водителя закрытого типа, то есть оборудованное перегородкой.

В распоряжении водителя теперь есть отдельная климатическая установка, пневматическое сиденье с подогревом и подлокотниками, регулируемая в двух плоскостях рулевая колонка, шторы пантографного типа.

На выбор перевозчикам доступны рядные 6-цилиндровые двигатели: дизельный ЯМЗ мощностью 210 л.с. или газовый Yuchai отдачей 214 л.с.

Курганский автобусный завод начинал свою историю с выпуска капонтных автобусов на шасси грузовиков ГАЗ. Эти машины из-за характерного силуэта называли «ботинками».

Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
