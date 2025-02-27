Объявлены цены на пикап-хардтоп Oting Palasso

У Oting в планах для России есть еще несколько моделей: компактный кроссовер, полноразмерный SUV и еще один пикап, но уже с «зеленой» силовой установкой. Кроме того, Sinomach Auto, которая запустила Oting на российском рынке, договорилась через свою дочернюю структуру «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» о глобальном экспортно-торговом сотрудничестве с Xiaomi Motor. Это значит, что электрокары Xiaomi, которые пока возят в Россию по параллельному импорту, могут появиться у нас официально и с гарантией.