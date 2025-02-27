Объявлены цены на пикап-хардтоп Oting Palasso

Объявлены цены на пикап-хардтоп Oting PalassoМодель построена на базе Nissan Navara
В пресс-службе Oting считают, что Palasso «не страшит возможное возвращение автопроизводителей, покинувших Россию в 2022 году, если такое возвращение вообще состоится, так как это уникальная модель». По вместимости багажника у пикапа нет равных: объем равен 2150 литрам, причем доступ к нему есть из салона, чего не могут предложить традиционные пикапы. Сам же отсек отапливается.
Palasso представляет собой адаптированную для российского рынка версию Nissan Navara, он рамный, с жестко подключаемым полным приводом типа Part-Time и шасси с задней подвеской на рессорах. Спереди — независимая пружинная подвеска на двойных поперечных рычагах. В движение Palasso приводит бензиновый турбомотор Mitsubishi 4K31 объемом 2,0 литра и мощностью 218 лошадиных сил. Двигатель работает в тандеме с восьмидиапазонным автоматом ZF, заявленный расход топлива в смешанном цикле — 8,7 литра на 100 километров.
Кабина у новинки может быть только двухрядной. Длина пикапа — 5,28 метра, ширина и высота — 1,86 и 1,99 метра соответственно при 3,15-метровой колесной базе. Дорожный просвет равен 215 миллиметрам.
У Oting в планах для России есть еще несколько моделей: компактный кроссовер, полноразмерный SUV и еще один пикап, но уже с «зеленой» силовой установкой. Кроме того, Sinomach Auto, которая запустила Oting на российском рынке, договорилась через свою дочернюю структуру «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» о глобальном экспортно-торговом сотрудничестве с Xiaomi Motor. Это значит, что электрокары Xiaomi, которые пока возят в Россию по параллельному импорту, могут появиться у нас официально и с гарантией.