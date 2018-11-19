Посмотрите, как едет Volvo с внешними сиденьями

В ролике авторы проекта показали, как ездит такой автомобиль, сделанный по подобию «Купера» мистера Бина. В одном из эпизодов серии известный комедийный персонаж сидел на крыше хэтчбека в кресле, управляя машиной при помощи привязанных к рулю веревок и нажимая на педаль газа шваброй. С Volvo V40 поступили по-другому: вынесли рулевое управление из салона.
Видео: Garage 54 ENG
Это уже не первый раз, когда «Гараж 54» делает что-то необычное. Ранее команда построила шестиколесную Lada 4x4, на год закопала машины под землю, а потом выкопала и попыталась их завести, а также построила идеальный автомобиль для пробок.