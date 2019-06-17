Российский Mitsubishi Outlander получит семиместную версию

Mitsubishi Outlander получил семиместную версию со сменой поколения, однако такая модификация до сих пор в России не продавалась. Основное отличие такого кроссовера от пятиместного кроется в организации багажного пространства: там под полом размещены два складных кресла.

Третий ряд будет доступен только для полноприводных модификаций Outlander с двухлитровым мотором мощностью 146 лошадиных сил и 167-сильным двигателем объемом 2,4 литра. Из документа следует, что выпускать семиместные «Аутлендеры» будут на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калужской области.