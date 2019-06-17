Российский Mitsubishi Outlander получит семиместную версию

Тест-драйв: Как привлекал и раздражал Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander получил семиместную версию со сменой поколения, однако такая модификация до сих пор в России не продавалась. Основное отличие такого кроссовера от пятиместного кроется в организации багажного пространства: там под полом размещены два складных кресла.
Третий ряд будет доступен только для полноприводных модификаций Outlander с двухлитровым мотором мощностью 146 лошадиных сил и 167-сильным двигателем объемом 2,4 литра. Из документа следует, что выпускать семиместные «Аутлендеры» будут на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калужской области.
В российском офисе Mitsubishi подтвердили «Мотору» скорое появление новой модификации Outlander на рынке. Комплектации и другие подробности о модели пообещали рассекретить в июле.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, Mitsubishi Outlander вошел в топ-10 самых продаваемых кроссоверов России по итогам продаж в мае. Модель занимает последнюю, 10 строчку с результатом в 1,6 тысячи реализованных машин. Цены на кроссовер варьируются от 1 699 000 рублей за вариант с передним приводом и «базовым» мотором 2.0 MIVEC до 2 319 000 рублей за полный привод и 2,4-литровый двигатель.